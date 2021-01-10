Ankara Demirspor: 2-2

STAT: Zafer Stadyumu

HAKEMLER: Murat Türkoğlu, Bülent Korkmaz, Volkan Kaan Topal

AFJET AFYONSPOR: Mehmet Doğan, Emre Tosun Onur Ramazan Toprak (Dk.87 Mert Polat Keklik), Cihan Özkara, Mehmet Özdıraz (Dk.87 Hacı Mustafa Karabulut), Seyfettin Anıl Yaşar, Yusuf Emre Kasal, Ferhan Evren (Dk.76 Veli Kızılkaya), Ferit Erişçi, Gökhan Güven (Dk.51 Veysel Karani Ünal), Okan YıldızANKARA DEMİRSPOR: Bahadır Han Göngördü, Hüseyin Güngör (Dk.46 Rahmi Can Karadaş), Kamil İçer, Hasan Küçcük, Süleyman Güneş, Ahmet Sivri, Serdar Eğdik, Hakan Turan, Ahmet Devret, Taner Koç, Tura YılmazGOLLER: Dk.6 Ferit Erişçi, Dk.41 Onur Ramazan Toprak (AFJET Afyonspor), Dk.71 Ahmet Sivri, 90+3 Süleyman GüneşSARI KARTLAR: Gökhan Güven, Ferit Erişçi, Emre Tosun, Okan Yıldız (Afyonspor), Süleyman Güneş, Hakan Turan, Hasan Küçcük, Rahmi Can Karadaş (Ankara Demirspor)

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'un 10. hafta erteleme maçında AFJET Afyonspor, evinde Ankara Demirspor'u ağırladı. Maçın ilk yarısında etkili olan AFJET Afyonspor 2-0 öne geçerken, ikinci yarıda etkili olan Ankara Demirspor da 2-2'lik eşitliği yakaladı. Maç 2-2 eşitlikle tamamlandı.6'ncı dakikada gelişen Afyonspor atağında Mehmet'in kafa pasında sağ çaprazda topla buluşan Ferit'in kale sahasına yüksek gönderdiği top uzak köşeden ağlara gitti: 1-0.41'inci dakikada savunma arkasına sarkan Cihan topla sağ çaprazda buluştu. Geriye çıkardığı topu Görkem tek pasla ceza alanı ön çizgisindeki Onur Ramazan'a gönderdi. Onur Ramazan'ın vuruşunda top direğin içine çarparak ağlara gitti ve Afyonspor farkı 2'ye çıkarttı: 2-0.71'inci dakikada Demirspor'un geliştirdiği atakta ceza alanı içerisinde yaşanan karambolda seken topu önünde bulan Ahmet Sivri'nin vuruşunda top ağlara gitti ve Demirspor farkı 1'e indirdi: 2-1.

90+3'üncü dakikada gelişen Demirspor atağında penaltı noktasında topla buluşan Süleyman'ın vuruşunda top ağlara gitti: 2-2.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Fuat GÜÇLÜER