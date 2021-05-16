Ankara'da Beşiktaş taraftarının şampiyonluk sevinci

Süper Lig 2020-2021 sezonun şampiyonu Beşiktaş olurken, Ankara'da bazı sokak ve caddeler korona virüs tedbirlerine rağmen sokaklar doldu taştı.

Süper Lig 2020-2021 sezonun şampiyonu Beşiktaş olurken, Ankara'da bazı sokak ve caddeler korona virüs tedbirlerine rağmen sokaklar doldu taştı.

Kıran kırana geçen bir sezonun ardından Süper Lig'in şampiyonu Beşiktaş olurken, Başkent'te siyah-beyazlı taraftarlar korona virüs tedbirlerini dinlemeyerek sokak ve caddeleri doldurdu. Kutlamalar sırasında taraftarlar meşaleler yakıp, havai fişekler attı. Polislerin uyarılarını dikkate almayan taraftarlar yine polislerin çabasının ardından dağıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı