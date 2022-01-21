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Ankara Büyükşehir'den çiftçilere Başkent Kart

Ankara Büyükşehir'den çiftçilere Başkent Kart
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Başkent'te sosyal yardım anlayışını kökten değiştiren Ankara Büyükşehir Belediyesi, şimdi de çiftçiler için "Başkent Kart" uygulamasını hayata geçiriyor.

ANKARA (İHA) - Başkent'te sosyal yardım anlayışını kökten değiştiren Ankara Büyükşehir Belediyesi, şimdi de çiftçiler için "Başkent Kart" uygulamasını hayata geçiriyor.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın başkanlık yazısı ile Büyükşehir Belediye Meclis gündemine taşıdığı ve oy birliği ile kabul edilen "mazot desteği" kararının ardından çiftçilere "Başkent Kart" dağıtımına başlandı. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, mazot desteği öncesi 25 ilçede "Başkent Kart" dağıtımına yönelik takvimi belirledi. İlk etapta şubat ayı sonuna kadar çiftçilere dağıtılacak yaklaşık 60 bin Başkent Kart ile tarımsal desteklerini sürdürmeyi planlayan Büyükşehir Belediyesi, girdi maliyetlerinin azaltılmasına yardımcı olmayı, tarımsal faaliyetlerin devamlılığını sağlamayı ve üretimin artırılmasına katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Tohumdan hayvancılığa, sıvı gübreden fide desteğine kadar birçok alanda Başkentli yerli üreticilere destek veren Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı'nın başlattığı Başkent Kart dağıtımına yoğun ilgi gösteren Beypazarı, Güdül, Sincan, Akyurt ve Polatlılı çiftçiler, mazot desteği ile ilgili memnuniyetlerini belirtti.

Mazot desteği Başkent Kartlara yüklenecek

Aynı zamanda temassız ödeme kolaylığı sağlayacak olan Başkent Kartlara önce mazot desteği ödemeleri yapılacak, daha sonraki aşamalarda ise kırsal kalkınma destekleri kart üzerinden devam edecek. - ANKARA

Ankara Büyükşehir'den çiftçilere Başkent Kart

Ankara Büyükşehir'den çiftçilere Başkent Kart

Ankara Büyükşehir'den çiftçilere Başkent Kart

Ankara Büyükşehir'den çiftçilere Başkent Kart

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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