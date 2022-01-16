Ankara Büyükşehir Belediyesi, mazot desteği öncesi çiftçilere "Başkent Kart" dağıtımına başlıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, çiftçilere sağlanacak mazot desteği öncesinde yarından itibaren "Başkent Kart" dağıtımına başlayacak.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, 25 ilçede şubat ayı sonuna kadar Başkentli çiftçilere ilk etapta yaklaşık 60 bin "Başkent Kart" dağıtacak.

Büyükşehir Belediyesi mazot desteği başvuruları, "baskenttarim.ankara.bel.tr" adresi üzerinden online ortamda 18 Şubat 2022 saat 17.00'ye kadar yapılabilecek.

Büyükşehir Belediyesinin çiftçilerin kullanımına sunacağı "Başkent Kart" ile tarımsal desteklere kolayca ulaşabilmelerini sağlamak, mazot fiyatlarının yüksek olmasından dolayı çiftçinin girdi maliyetlerini azaltmak, tarımsal faaliyetlerin devamlılığını sağlamak ve üretimi artırmak amaçlıyor.

Mazot desteğinden önce 25 ilçede dağıtılacak olan ve temassız ödeme teknolojisine sahip olan Başkent Kartlar, POS ve ödeme cihazlarına yaklaştırılarak bir saniyeden kısa bir süre içerisinde ödeme kolaylığı sağlayacak. Başkent Kart, ilerleyen süreçte ve gelen talep doğrultusunda çiftçilere dağıtılmaya devam edilecek.