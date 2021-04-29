Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan memurlara bayram müjdesi
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan memurlara bayram müjdesi

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Ankaralılara müjdesini verdiği 100 milyon liralık destek paketi ödemelerine başlayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan Ramazan bayramı öncesi memurlara da ikramiye müjdesi geldi. Yavaş, "3476 memur ve sözleşmeli memurun hesaplarına 1.326,77 TL'den toplam 4.611.852,52 TL bayram ikramiyesi yatıracağız" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ramazan Bayramı öncesinde Sosyal Denge Tazminatı'nı yüzde 100 oranında ödeme kararı aldıklarını açıkladı.

Yavaş sosyal medya hesabından "Ramazan Bayramı öncesinde Sosyal Denge Tazminatı'nı yüzde 100 oranında ödeme kararı aldık" dedi. 3 bin 476 memur ve sözleşmeli memurun hesaplarına 1326 lira 77 kuruştan toplam 4 milyon 611 bin 852 lira 52 kuruş bayram ikramiyesi yatıracaklarını belirtti.

Yavaş, paylaşımında "Emekleriniz için hepinize teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan memurlara bayram müjdesi

ANKARALILARA DA 100 MİLYONLUK DESTEK PAKETİ AÇIKLAMIŞTI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, pandemi sürecinde zor günler yaşayan Başkentlilere destek olacak 100 milyon TL'lik yeni bir destek kampanyası da başlatmıştı

Yavaş, sosyal yardım alan aileler ile bu dönemde işini kaybeden esnaf ve sektör çalışanlarının yer aldığı toplam 232 bin 351 aileye 100 milyon TL'lik destek paketi hazırladıklarını kamuoyu ile paylaştıktan kısa bir süre sonra ödemelere başladıklarını sosyal medya hesapları üzerinden duyurdu. Yavaş, "100 milyon TL tutarındaki destek paketi ödemelerimize devam ediyoruz. Sosyal yardım alanlardan kart dağıtımı yapılan 112 bin 785 ailemizin Başkent Kartı'na 400'er TL'den 45 milyon 114 bin TL tutarındaki bakiyelerini tanımladık. Yaralarımızı beraber sarıp beraber iyileşeceğiz" dedi.

Mansur Yavaş'ın Ankaralılara müjdesini verdiği 100 milyon liralık destek paketi kapsamında ödemeler başladı
Mansur Yavaş'ın Ankaralılara müjdesini verdiği 100 milyon liralık destek paketi kapsamında ödemeler başladı
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan memurlara bayram müjdesi
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