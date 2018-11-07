Anka Haber Ajansı, 46 Yıllık Yayın Hayatına Son Verdi

ANKA haber ajansı, 1972 yılında başladığı ve 46 yıldır aralıksız devam ettirdiği yayın hayatına son verdi.

AJANSIN KURUCUSU GAZETECİ ALTAN ÖYMEN'Dİ

Gazeteci Altan Öymen'in kurucusu olduğu Anka, bugün son haberini servis etti. Öymen, 1977 yılında politikaya girince, ajansla ilişkilerini kesmişti. Yönetimi, çekirdek kadrodan Müşerref Hekimoğlu üstlendi.

Hekimoğlu, bir anonim şirket kurarak çalışanların da yönetime katılımını sağladı.

ANKA'nın Yönetim Kurulu, Anka Anonim Şirketi'nin pay sahipleri ile belli birimlerin yöneticilerinden oluştu.

Hekimoğlu'nun yaşamını yitirmesinin ardından ANKA'nın yönetimini bir süre Nazif Ekzen yürüttü.

2006 yılı başından itibaren de iki gazeteci Veli Özdemir ve Nuri Sefa Erdem ANKA'nın yönetimini üstlendi.

ALİCAN ULUDAĞ DUYURDU

Son haberini geçen Anka'nın kapandığı haberini gazeteci Alican Uludağ, "1972 yılından bu yana aralıksız yayın yapan Anka Haber Ajansı, bugün (6 Kasım 2018) itibariyle kapandı. Bu akşam son kez haber geçildi. Basın tarihi açısından kara bir gün daha…" ifadeleriyle duyurdu.