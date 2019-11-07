07.11.2019 12:13 | Son Güncelleme: 07.11.2019 12:13

TFF 1'inci Lig'de Boluspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Bursaspor'da bu maçın hazırlıkları sürüyor. Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'ndeki antrenman öncesi ise deneyimli oyuncu Anıl Karaer açıklamalarda bulundu.