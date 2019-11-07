Anıl Karaer Açıklamalarda Bulundu

TFF 1’inci Lig’de Boluspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Bursaspor’da bu maçın hazırlıkları sürüyor. Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’ndeki antrenman öncesi ise deneyimli oyuncu Anıl Karaer açıklamalarda bulundu.

07.11.2019 12:13 | Son Güncelleme: 07.11.2019 12:13

TFF 1'inci Lig'de Boluspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Bursaspor'da bu maçın hazırlıkları sürüyor. Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'ndeki antrenman öncesi ise deneyimli oyuncu Anıl Karaer açıklamalarda bulundu.

Kaynak: Dugout

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