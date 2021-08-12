Angry Birds'ün geliştiricisi, Türk oyun şirketi Ruby Games'i satın aldı!

Türk mobil oyun sektörü büyüme devam ediyor. Peak ve Dream Games'in ardından İzmir'de bulunan Ruby Games'de satın alındı.

Akıllı telefonların yaygınlaşmasıyla popülarite kazanan mobil oyun sektörü, ülkemiz pazarında önemli bir büyüme kaydediyor.

Dünyanın en büyük mobil oyun şirketlerinden Finlandiye merkezli Rovio, Ruby Games'i satın almak için anlaşmanın sağlandığını duyurdu.

Anlaşmaya göre, ilk etapta Ruby Games'in yüzde 20'lik kısmı için 10 milyon dolar ödeyecek olan Rovio, 12 aylık mali performansına bağlı olarak şirketin yüzde 50 hissesini satın alacak. Kalan yüzde 30'luk hissenin devri ise 5 yıl içerisinde gerçekleşecek.

RUBY GAMES, 2021'İN İLK 6 AYINDA 7.8 MİLYON DOLAR GELİR ELDE ETTİ!

2018'de İzmir'de kurulan Ruby Games, 2021'in ilk yarısında 7.8 milyon dolarlık bir gelir elde ederek mobil oyun sektöründe potansiyelini gösterdi.

Rovio Entertainment CEO'su Alex Pelletier-Normand "Ruby Games'in satın alım süreciyle büyüme stratejimizde önemli bir adım atıyoruz. Hızla büyüyen hypercusual pazarına girerek kitlemizi genişletiyor ve oyuncularımıza daha çeşitli bir portföy sunuyoruz." açıklamasında bulundu.

Ruby Games CEO'su Mert Can Kurum, "Dünyanın en sevilen mobil oyun markalarından Angry Birds'ü yaratan bir şirketin parçası olmak ve Rovio'ya katılmaktan dolayı heyecan duyuyoruz. Bu satın alma bizim için yeni bir sayfa açıyor. Rovio'nun oynaması ücretsiz oyunlardaki geçmişi ve deneyimi, daha yüksek seviyelere ulaşmamıza yardımcı olacak. Rovio bünyesindeki diğer stüdyolar ile birlikte çalışmayı,bilgive uzmanlığımızı paylaşmayı dört gözle bekliyoruz" dedi.