Anfield Road'da tarihe geçen maç: Liverpool, 5-5 biten maçta Arsenal'i penaltılarla yendi

İngiltere Lig Kupası'nda normal süresi ve uzatmaları 5-5 biten maçta Liverpool, Arsenal'ı penaltı atışları sonucu 5-4 yenerek adını çeyrek finale yazdıran taraf oldu.

31.10.2019 10:22
Anfield Road'da tarihe geçen maç: Liverpool, 5-5 biten maçta Arsenal'i penaltılarla yendi

İngiltere Lig Kupası'nda normal süresi ve uzatmaları 5-5 biten maçta Liverpool, Arsenal'ı penaltı atışları sonucu 5-4 yenerek adını çeyrek finale yazdıran taraf oldu.


Kupanın son 16 turunda Liverpool, Anfield Stadı'nda Arsenal'ı ağırladı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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