Anfield Road'da tarihe geçen maç: Liverpool, 5-5 biten maçta Arsenal'i penaltılarla yendi
İngiltere Lig Kupası'nda normal süresi ve uzatmaları 5-5 biten maçta Liverpool, Arsenal'ı penaltı atışları sonucu 5-4 yenerek adını çeyrek finale yazdıran taraf oldu.
İngiltere Lig Kupası'nda normal süresi ve uzatmaları 5-5 biten maçta Liverpool, Arsenal'ı penaltı atışları sonucu 5-4 yenerek adını çeyrek finale yazdıran taraf oldu.
Kupanın son 16 turunda Liverpool, Anfield Stadı'nda Arsenal'ı ağırladı. Euronews.com'da Görüntüle