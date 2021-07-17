Andriy Yarmolenko'nun menajeri, Fenerbahçe iddialarını yalanladı
Ukraynalı yıldız Andriy Yarmolenko'nun menajeri futbolcunun geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Adı sık sık Fenerbahçe'yle anılan yıldız futbolcu için Türkiye'den teklif olmadığını belirten menajer Vadim Shabliy, "Galatasaray ya da Fenerbahçe, hiçbir Türk takımıyla şu ana kadar bir görüşmemiz olmadı" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe'nin transfer listesinde ilk sırada olduğu iddia edilen Andriy Yarmolenko için futbolcunun menajerinden açıklama geldi. Menajer Vadim Shabliy, Ukraynalı yıldızın Türkiye'den herhangi bir kulüple görüşmediğini belirtti.
"HİÇBİR TÜRK TAKIMIYLA GÖRÜŞMEMİZ OLMADI"
Sporx'in haberine göre; menajer Vadim Shabliy, Ukrayna'dan BrutFootball'a yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe'ye gidiyor musunuz" sorusu üzerine Türkiye'de herhangi bir kulüple görüşmediklerini kaydederken, "Galatasaray ya da Fenerbahçe, hiçbir Türk takımıyla şu ana kadar bir görüşmemiz olmadı" ifadelerini kullandı. 31 yaşındaki oyuncunun, kanat transferi yapmayı planlayan Fenerbahçe'nin listesinin ilk sırasında olduğu belirtiliyordu.
54 MAÇTA, 10 GOL VE 6 ASİST ÜRETTİ
1 senelik sözleşmesi kaldığı için West Ham'ın gözden çıkardığı Yarmolenko, İngiltere'de 54 maça çıkarken 10 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.