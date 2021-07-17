Andriy Yarmolenko'nun menajeri, Fenerbahçe iddialarını yalanladı

Ukraynalı yıldız Andriy Yarmolenko'nun menajeri futbolcunun geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Adı sık sık Fenerbahçe'yle anılan yıldız futbolcu için Türkiye'den teklif olmadığını belirten menajer Vadim Shabliy, "Galatasaray ya da Fenerbahçe, hiçbir Türk takımıyla şu ana kadar bir görüşmemiz olmadı" ifadelerini kullandı.