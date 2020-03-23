Andrei Arshavin’den Virüsten Korunma Uyarısı Zenit St Petersburg ve Rus futbol tarihinin önemli oyuncularından ve şu anda Zenit altyapısı Gazprom Akademi'nin baş sorumlusu olarak görev yapan Andrei Arshavin, kulüp taraftarlarına ve genç oyunculara korona virüsü salgınından korunmak adına uyarılarda bulundu.

Zenit St Petersburg ve Rus futbol tarihinin önemli oyuncularından ve şu anda Zenit altyapısı Gazprom Akademi'nin baş sorumlusu olarak görev yapan Andrei Arshavin, kulüp taraftarlarına ve genç oyunculara korona virüsü salgınından korunmak adına uyarılarda bulundu. Kaynak: Dugout