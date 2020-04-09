Andrea Pirlo'nun Simone Pepe'ye Harika Asisti
2011-12 Serie A sezonunda Juventus, sahasında Lazio'yu ağırladı. Maçın 30. dakikasında usta oyuncu Andrea Pirlo, rakip savunmanın arkasına bıraktığı harika pasla Simone Pepe'yi kaleciyle karşı karşıya bıraktı ve Pepe topu ağlara gönderdi. Juventus'un 2-1 kazandığı maçın ardından Pepe'nin ağzından golün hikayesini dinliyoruz..
09.04.2020 22:32 | Son Güncelleme: 09.04.2020 22:32
2011-12 Serie A sezonunda Juventus, sahasında Lazio'yu ağırladı. Maçın 30. dakikasında usta oyuncu Andrea Pirlo, rakip savunmanın arkasına bıraktığı harika pasla Simone Pepe'yi kaleciyle karşı karşıya bıraktı ve Pepe topu ağlara gönderdi. Juventus'un 2-1 kazandığı maçın ardından Pepe'nin ağzından golün hikayesini dinliyoruz..
Kaynak: Dugout