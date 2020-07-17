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Fenerbahçe'nin gündemindeki Andre Schürrle, 29 yaşında futbolu bıraktı

Borussia Dortmund'un sözleşmesini feshettiği ve Fenerbahçe'nin gündeminde olduğu iddia edilen Alman forvet Andre Schürrle, futbol kariyerini noktaladığını açıkladı.

17.07.2020 15:42 | Son Güncelleme: 17.07.2020 15:55

Fenerbahçe'nin gündeminde olduğu iddia edilen Alman yıldız Andre Schürrle, futbol kariyerini noktaladığını açıkladı.,

Kariyerinde Mainz, Bayer Leverkusen, Chelsea, Wolfsburg, Fulham, Spartak Moskova ve Dortmund formalarını giyen 29 yaşındaki golcü oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, "Aktif kariyerime son verdiğimi söylemek istiyorum. Ben ve ailem adına, bu olağanüstü yılların bir parçası olan herkese teşekkür etmek istiyorum! Hayatımdaki yeni bölüme başlamak için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE SORUSUNA YANIT: ARTIK ALKIŞA İHTİYACIM YOK

Kendisine yöneltilen "Türkiye ve Çin'den teklifler vardı. Devam etmeyi düşünmedin mi?" sorusuna Schürrle, "Bıraktım. Artık, alkışa ihtiyacım yok." sözleriyle yanıt verdi.

57 kez Almanya Milli Takımı formasını da giyen Schürrle, bu sezon başında kiralandığı Spartak Moskova'da 13 maçta 1 gol 2 asistlik performans sergilemişti. Dortmund, geçtiğimiz günlerde 29 yaşındaki oyuncunun sözleşmesini karşılıkları olarak feshettiği açıklamıştı.

Fenerbahçe'nin gündemindeki Andre Schürrle, 29 yaşında futbolu bıraktı

Kaynak: İHA

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