André Gomes 'in FC Barcelona'daki En İyi Anları

André Gomes, kulüpte dört ünvan kazandıktan sonra FC Barcelona'da görevine son verdi. Valensiya'da iki sezonun ardından Portekizliler 21 Temmuz 2016'da Barça'yı imzaladılar. Gomes, Premier Lig kulübü ile yapılan bir kredi büyüsünden sonra Everton'a kalıcı olarak katılıyor.

André Gomes, kulüpte dört ünvan kazandıktan sonra FC Barcelona'da görevine son verdi. Valensiya'da iki sezonun ardından Portekizliler 21 Temmuz 2016'da Barça'yı imzaladılar. Gomes, Premier Lig kulübü ile yapılan bir kredi büyüsünden sonra Everton'a kalıcı olarak katılıyor.

Kaynak: Dugout

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