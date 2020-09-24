Anders Trondsen ameliyat oldu
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Anders Trondsen ameliyat oldu

24.09.2020 19:19 | Son Güncelleme: 24.09.2020 19:23
Anders Trondsen ameliyat oldu

Sağ diz ön çapraz bağı yırtılan ve ülkesi Norveç'te bulunan Trabzonspor'un yeni transferi Anders Trondsen bugün Oslo'da atroskopik ön çapraz bağı ameliyatı gerçekleştirildi.

Sağ diz ön çapraz bağı yırtılan ve ülkesi Norveç'te bulunan Trabzonspor'un yeni transferi Anders Trondsen bugün Oslo'da atroskopik ön çapraz bağı ameliyatı gerçekleştirildi.

Bordo-mavili takımın yeni transferi Trondsen, bugün ameliyat oldu. Kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Başarılı bir operasyon geçiren oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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