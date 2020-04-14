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Galatasaray, Anderlecht, Ryan Babel, Babel, Spor

Anderlecht, Ryan Babel'e talip oldu

Galatasaray forması giyen Ryan Babel'i Belçika Ligi ekiplerinden Anderlecht istiyor. Galatasaray da yıllık 2.5 milyon euro kazanan Hollandalı oyuncunun takımdan ayrılmasına sıcak bakıyor.

14.04.2020 16:56 | Son Güncelleme: 14.04.2020 17:14
Anderlecht, Ryan Babel'e talip oldu

Ajax'ın sözleşmesini feshettiği Ryan Babel'e takım arayan Galatasaray'a Belçika'dan güzel haber geldi. Anderlecht'in, Chadli'nin Monaco'ya, Pjaca'nın Juventus'a döneceği ortamda sol kanadı için Babel'i transfer etmek istediği iddia edildi. Takvim'de yer alan habere göre Belçika ekibinin, Hollandalı futbolcudan bonservis sorununu çözüp gelmesini istediği belirtiliyor.

GALATASARAY KAPILARI KAPATMIŞTI

Geri dönüşüne sıcak bakılmayan Babel, Ajax'ta verilen şansı değerlendirememişti. 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan ve yıllık 2.5 milyon euro kazanan yıldız oyuncudan kendisine kulüp bulması istenmişti. İşi son ana bırakmak istemeyen sarı-kırmızılılar, futbolcu ve menajerinden çalışmalara erken başlamasını da talep etmişti.

5 MİLYON EUROLUK YÜK

Sarı-kırmızılılar, Hollandalı oyuncudan aldığı yüksek ücretten dolayı bonservis bile talep etmeme kararı almıştı. Tecrübeli futbolcunun gitmesiyle 5 milyon euroluk bir yükten kurtulmanın hesapları yapıldığı belirtildi.

Anderlecht, Ryan Babel'e talip oldu
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Haber Yorumları (2)
ECE ELİF AYDIN: ????????????????????????????????????????
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HÜSEYİN: Allah aşkına 33 yaşındaki babele kim 2,5 milyon avro garanti ücret verir
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500
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