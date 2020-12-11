Anderlecht - Genk maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?

Belçika Pro League'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Haftanın son maçları bugün oynanıyor. Peki Anderlecht - Genk maçı saat kaçta başlayacak, ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Ücretsiz izlenebilecek mi? Tüm detaylar haberimizde...

Belçika Pro League'de bugün birbirinden güzel maçlara sahne alacak. Bu maçlardan birisi de Anderlecht - Genk maçıdır. Peki Anderlecht - Genk maçı ne zaman, saat kaçta, nerede, hangi kanalda başlayacak?

ANDERLECHT - GENK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Anderlecht - Genk maçı 11 Aralık Cuma günü (yani bugün) akşam saat 22:45 'de başlayacaktır.

ANDERLECHT - GENK MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Anderlecht - Genk maçını Bilyoner TV, Tivibu Spor 2, Tivibu 79 kanallarından izleyebilirsiniz.

ANDERLECHT - GENK MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Lotto Park, Anderlecht'da oynanacak.