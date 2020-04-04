Anadolu Grubu'ndan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, COVID-19'la mücadele sürecine Grup şirketleriyle birlikte 30 milyon TL'yi aşan miktarda kaynak ayırdıklarını açıkladı.

Anadolu Grubu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na da Grup şirketlerinden Anadolu Efes, Coca-Cola İçecek, Migros ve Anadolu Isuzu'nun da desteği ile

5 milyon TL bağışlıyor.

COVID-19'la mücadele kapsamında, salgın sürecinin en başından beri toplumsal fayda yaratacak çalışmalara imza atan Anadolu Grubu, salgından etkilenen kesimlere destek olmak ve farkındalık yaratmak amacıyla tüm Grup şirketleriyle birlikte 30 milyon TL'yi aşan miktarda kaynak ayırdıklarını açıkladı. Anadolu Grubu, Cumhurbaşkanlığı tarafından başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na da Grup şirketlerinden Anadolu Efes, Coca-Cola İçecek, Migros ve Anadolu Isuzu'nun da desteği ile toplam 5 milyon TL'lik bağış yapıyor. Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan yaptığı açıklamada; "Küresel bir sorun olan COVID-19 konusunda bir yandan salgının yayılmasını önleyici tedbirler alınırken, bir yandan da ekonomimizin, işlerimizin ve hayatlarımızın sürdürülebilirliği için çok kritik kararlar alınıyor ve destekleyici paketler açıklanıyor. Biz de dahil olmak üzere, birçok büyük şirket, marka ve sosyal kuruluş, bir yandan bağışlarla ve kampanyalarla süreci desteklemeye çalışırken, bir yandan kritik üretim ve operasyon süreçlerini devam ettirerek toplumun ihtiyaçlarına cevap vermeye çalışıyor."Anadolu'nun Yarınları" için, insan ve toplumlar için çalışmayı kendine ilke edinmiş bir Grup olarak süreci en başından beri yakından takip ediyor, hem ilgili bakanlıklarımızın hem de Dünya Sağlık Örgütü'nün yönlendirmeleri doğrultusunda gerekli önlemleri uyguluyoruz.Grup şirketlerimiz ve markalarımız da konu ile ilgili hem paydaşlarına yönelik hem de toplumsal fayda yaratacak çalışmalarla ellerini taşın altına koyuyorlar. Cumhurbaşkanlığı tarafından başlatılan anlamlı kampanyanın destekçilerinden biri olmaktan da mutluluk duyuyoruz. COVID-19'la mücadele sürecine bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da katkıda bulunmaya devam edeceğiz" dedi.

Anadolu Grubu Hakkında

Anadolu Grubu, 1950 yılında Yazıcı ve Özilhan aileleri tarafından kuruldu. 'Anadolu'yu dünyaya, dünyayı Anadolu'ya bağlayan yıldız' olma vizyonu ışığında varlığını geleceğe taşıyan Grup, 19 ülkede, 80'e yakın şirket, 66 üretim tesisi ve yaklaşık 80 bin istihdamla faaliyet gösteriyor.

Anadolu Grubu, yurtdışında bölgesel oyuncu olarak küreselleşme, ortaklık kültürüne olan bağlılığı ile dünyanın en büyük şirketleri ile ortaklıklar kurma ve markalı tüketici ürünleri geliştirme hedefleri doğrultusunda, Türkiye için katma değer yaratarak hızlı ve sağlıklı büyümesini devam ettiriyor.

Anadolu Grubu, bira, meşrubat, perakende, tarım, otomotiv, kırtasiye, hızlı servis restoranı, gayrimenkul ve enerji sektörlerindeki operasyonları ile faaliyetlerini geniş bir alanda sürdürüyor.

Anadolu Grubu, sosyal sorumluluk anlayışı çerçevesinde eğitim, sağlık ve spor alanlarında Anadolu Vakfı, Anadolu Sağlık Merkezi ve Anadolu Efes Spor Kulübü ile topluma katkılarını duyarlılıkla gerçekleştiriyor.

Kaynak: Bültenler