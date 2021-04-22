Anadolu Efes-Real Madrid maçının ardından
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Anadolu Efes-Real Madrid maçının ardından

Anadolu Efes-Real Madrid maçının ardından
Anadolu Ajansı / Metin Arslancan - Haberler | Spor

Basketbol THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında konuk ettiği İspanya temsilcisi Real Madrid'i 91-68 yenerek seride 2-0 öne geçen Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, Shane Larkin ve Vasilije Micic'in iyi performanslarıyla galip geldiklerini söyledi.

Basketbol THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında konuk ettiği İspanya temsilcisi Real Madrid'i 91-68 yenerek seride 2-0 öne geçen Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, Shane Larkin ve Vasilije Micic'in iyi performanslarıyla galip geldiklerini söyledi.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında müsabakayı değerlendiren Ataman, maça iyi başlamadıklarını ifade etti.

Karşılaşmanın başında çok top kaybı yaptıklarının altını çizen Ergin Ataman, "Maça çok iyi başlayamadık. Tavares'in olmadığını biliyorduk. Real Madrid farklı bir strateji ile maça çıktı. Üç uzunları içerideydi. Biz bu stratejiye karşılık verirken top kayıplar yaptık. İlk maçın aksine Larkin ve Micic çok yüzdeli oynadılar. Onlar iyi oynadığında kendi oyunumuzu rahat ortaya koyabiliyoruz. Fark yine fazlaydı. Seriyi 2-0'a getirdik. Önümüzde bir maç daha var. Seriyi galibiyetle kapatmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Ergin Ataman, çok kilit bir maçı kazandıklarını aktararak, "Oyunculara 2019'daki Barcelona serisini hatırlattık. İlk maçı kazanıp ikinci maçı kaybedip saha avantajını yitirmiştik. O açıdan çok kilit bir maçtı. ya büyük avantajla ya da saha avantajını kaybedip Madrid'e gidecektik. Oyuncular çok iyi odaklanmıştı. Çok tecrübeli bir takımla oynuyoruz. Mücadeleyi hiçbir şekilde bırakmıyorlar." şeklinde konuştu.

Laso: "Anadolu Efes'in maçı iyi idare etmesine izin verdik"

Real Madrid Başantrenörü Pablo Laso, Anadolu Efes'i ikinci yarıda durduramadıklarını aktardı.

İlk yarıda savunmada sağlam durduklarını belirten Laso, "Anadolu Efes'i performansından dolayı tebrik ediyorum. Maç geçen gün olduğu gibiydi. İkinci yarıda Anadolu Efes yine avantajı buldu ve maç boyunca bunu korudu. Biz şutlarımızı buldu ancak sayı bulmakta zorlandık. Anadolu Efes'in maçı iyi idare etmesine izin verdik." diye konuştu.

Walter Tavares'in sakatlığıyla ilgili de bilgi veren Laso, "Tavares geçtiğimiz maçın üçüncü periyodunda bildiğiniz üzere sakatlandı. Kasığında bir sakatlık var ve bu yüzden hareket etmekte güçlük çekiyor. Bugün denedik ancak daha fazla hareket edemediği için risk almadık. İspanya'daki maçlarda oynayacak mı, oynamayacak mı emin değilim. Oynamasını umuyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Arslancan

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