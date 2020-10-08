Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta? Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko hangi kanalda?
08.10.2020 08:44 | Son Güncelleme: 08.10.2020 09:14
THY Euroleague maçı Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko karşılaşmasına kısa bir süre kaldı. Anadolu Efes, Fenerbahçe mücadelesiyle Avrupa kupasında 688. maçını verecek. Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko saat kaçta?
Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı öncesi Anadolu Efes, THY EuroLeague'nin ilk hafta maçında Zenit'e 73-69 mağlup olmuştu. Fenerbahçe ise Kızılyıldız MTS takımını yenmişti. Peki, Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda?
ANADOLU EFES - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN?
Fenerbahçe Beko, Avrupa kupalarındaki 539. maçına Anadolu Efes karşısında çıkacak. THY Euroleague mücadelesi 8 Ekim Perşembe günü saat 20.30'da basketbol severlerle olacak.
ANADOLU EFES - FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?
Heyecanın doruklara tırmandığı iki başarılı takımın top koşturacağı Avrupa Ligi maçı Anadolu Efes - Fenerbahçe mücadelesi beIN Sports Haber'den canlı olarak yayınlanacak. Sinan Erdem Spor Salonu, İstanbul'da oynanacak.