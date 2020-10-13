Anadolu Efes, deplasmanda Alba Berlin'i 92-73 mağlup etti
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Anadolu Efes, deplasmanda Alba Berlin'i 92-73 mağlup etti

13.10.2020 23:00 | Son Güncelleme: 13.10.2020 23:05
Anadolu Efes, deplasmanda Alba Berlin'i 92-73 mağlup etti

THY Euroleague'in 3. haftasında Anadolu Efes deplasmanda Almanya temsilcisi ALBA Berlin'i 93-72 yenerek, bu sezon Avrupa Ligi'nde ilk galibiyetini aldı.

Anadolu Efes, Euroleague'deki ilk galibiyetini aldı. Deplasmanda Alba Berlin ile karşılaşan lacivert beyazlılar, baştan sona üstün götürdüğü karşılaşmada rakibine 21 sayı fark attı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de Mercedes Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk 5 dakikasını 16-3 önde tamamlayan Anadolu Efes ilk periyodu da 29-14 üstün bitirdi.

İkinci çeyrekte de iyi hücum yaparak rakibinden daha fazla sayı üreten lacivert-beyazlı ekip, soyunma odasına 53-35 önde girdi.

Dengede geçen üçüncü çeyreği 70-55 önde bitiren Andolu Efes, son periyotta skor üstünlüğünü sürdürerek karşılaşmadan 21 sayı farkla 93-72 galip ayrıldı.

MICIC EGALE ETTİ

Vasilije Micic, mücadelede 13 asistle mücadele etti ve kariyer asist rekorunu egale etti.

Anadolu Efes böylelikle bu sezon Avrupa Ligi'nde ilk galibiyetini alırken ALBA Berlin'in galibiyeti bulunmuyor.

700 TARAFTAR MAÇI İZLEDİ

Anadolu Efes'te Tibor Pleiss 23, ev sahibi ekipte Marcus Eriksson 13 sayıyla takımlarının en skorer oyuncuları oldu. Öte yandan mesafe ve maske takma gibi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında 700 taraftar karşılaşmayı izledi.

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