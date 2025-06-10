Anadolu Efes Beşiktaş basket maçı hangi kanalda?

Anadolu Efes Beşiktaş basket maçı hangi kanalda?
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final üçüncü maçında Anadolu Efes, Beşiktaş Fibabanka'yı konuk ediyor. Peki, Anadolu Efes Beşiktaş basket maçı hangi kanalda?

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi üçüncü maçında Anadolu Efes, Beşiktaş Fibabanka'yı konuk edecek. Peki, Anadolu Efes Beşiktaş basket maçı hangi kanalda?

ANADOLU EFES BEŞİKTAŞ FİBABANKA MAÇI NE ZAMAN?

Basketbol Süper Ligi Play-Off hazırlık maçında Anadolu Efes ile Beşiktaş Fibabanka takımları 10 Haziran Salı günü saat 20:30'da karşı karşıya gelecek.

ANADOLU EFES BEŞİKTAŞ SERİ KAÇ KAÇ, SERİDE KİM ÖNDE?

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde play-off yarı final heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Seride 1-1 eşitlik bulunuyor.

Serinin dördüncü maçı 12 Haziran Perşembe günü yine Anadolu Efes'in sahasında oynanacak. Eğer beşinci maça ihtiyaç duyulursa, serinin son maçı 14 Haziran Cumartesi günü Beşiktaş'ın ev sahipliğinde BJK Fibabanka Spor Kompleksi'nde oynanacak.

Seride 3 galibiyet alan tur atlayacak.

ANADOLU EFES BEŞİKTAŞ FİBABANKA MAÇI HANGİ KANALDA?

Anadolu Efes Beşiktaş Fibabanka karşılaşması Bein Sports 5 kanalı üzerinden aktarılacak.

Kazanan takım, diğer yarı finalde Bahçeşehir Koleji'ni 3-0'la eleyen Fenerbahçe Beko ile şampiyonluk mücadelesine çıkacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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