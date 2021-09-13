Geçtiğimiz yıl yapılması planlanan ancak koronavirüs nedeniyle bir yıl ertelenen Avrupa Şampiyonası'nın ilk mücadelesinde Gürcistan ile karşı karşıya gelecek olan Ampute Milli Takımı'nın büyük mücadelesi öncesi detaylar merak edilmekte. Vatandaşlar konu ile ilgili en çok "Ampute Milli Takım maçı hangi kanalda? Ampute Milli Takım maçı ne zaman? Ampute Milli Takım maç saat?"

AMPUTE MİLLİ TAKIM MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Teknik direktör Osman Çakmak yönetimindeki Ampute Milli Futbol Takımı'nın, Gürcistan ile oynayacağı müsabaka14.00'te başlayacak ve TRT Spor Yıldız'dan canlı olarak yayınlanacak. Ay-yıldızlı ekip, gruptaki ikinci maçını ise 15 Eylül Çarşamba günü TSİ 17.00'de İtalya ile yapacak.

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Ampute Milli Futbol Takımı kadrosu

Bülent Çetin, Alican Kuruyamaç, Şeyhmus Erdinç, Feyyaz Gözüaçık, Kemal Güleş, Ömer Güleryüz (Etimesgut Belediyespor), Selim Karadağ (Malatya Büyükşehir Belediyespor), Fatih Şentürk, Rahmi Özcan (Şahinbey Belediyesi Gençlikspor), İsmail Korkmaz, Serkan Dereli (Pendik Engelliler), Okan Şahiner (T Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

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