Ampute Milli Futbol Takımı şampiyona yolunda
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Ampute Milli Futbol Takımı şampiyona yolunda

Ampute Milli Futbol Takımı şampiyona yolunda
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Polonya'nın Krakow şehrinde 12 Eylül'de düzenlenecek olan Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'na katılacak olan Türkiye Ampute Futbol Milli Takımı Riva'daki hazırlarını sürdürüyor.

Polonya'nın Krakow şehrinde 12 Eylül'de düzenlenecek olan Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'na katılacak olan Türkiye Ampute Futbol Milli Takımı Riva'daki hazırlarını sürdürüyor.

2017'de İstanbul'daki Avrupa Şampiyonası final maçında İngiltere'yi 2-1 yenerek kupanın sahibi olan Ampute Futbol Milli Takımı 12-19 Eylül tarihleri arasında Polonya'da gerçekleştirilecek olan Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası için hazırlıkları sürdürüyor. Riva'daki TFF tesislerinde yoğun tempo içerisinde geçen antrenmanlarla şampiyonaya hazırlanan millilerin hedefiyse Polanya'da kupayı kaldırarak turnuvadan zaferle dönmek.

"Şampiyonaya damga vurmak istiyoruz"

Antrenman öncesi konuşan Teknik Direktör Osman Çakmak, "Daha önceleri Osman ağabeyleriydim, kaptan oldum. Artık bugüne geldiğimizde daha fazla sorumluluk almış durumdayım. Sporcularımızın ağabey ve hocaları olarak enerji ve azimlerine hayran kaldım. Bu enerjiyle grubumuzdaki Gürcistan ile başlayıp devamında İtalya ve diğer rakiplerimizle karşılaşacağız. Polonya ve İngiltere organizasyona ev sahipliği yapıyorlar. Güzel bir organizasyon gerçekleşiyor. Bizlerin yapmış olduğu projeleri örnek olarak daha iyisini yapmaya çalışıyorlar. Biz de iyi bir futbol oynayarak karşılık verip Avrupa Şampiyonası'na damga vuracağız" diye konuştu.

"Şampiyon olarak dönmek istiyoruz"

Şampiyonaya ilişkin konuşan futbolcu Şehmus Erdinç ise, "Tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Fiziksel olarak kendimizi iyi hissediyoruz. Bu yıl da şampiyon olarak 2017'de aldığımız kupanın tesadüf olmadığını göstermek istiyoruz. Bu doğrultuda başarılarımızı katlayarak ilerlemek istiyoruz. Çalışan, arzulayan ve hedefleri olan bir takımız. İnşallah Avrupa Şampiyonu olarak ülkemize geri döneceğiz" dedi. - İSTANBUL

Ampute Milli Futbol Takımı şampiyona yolunda
Ampute Milli Futbol Takımı şampiyona yolunda
Ampute Milli Futbol Takımı şampiyona yolunda
Ampute Milli Futbol Takımı şampiyona yolunda
Ampute Milli Futbol Takımı şampiyona yolunda

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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