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Ampute Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk maçına çıkıyor

AA / Ercan Çakar - Haberler | Spor
Ampute Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk maçına çıkıyor

Ampute Milli Futbol Takımı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bu yıla ertelenen Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk maçında yarın Gürcistan ile karşı karşıya gelecek.

Ampute Milli Futbol Takımı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bu yıla ertelenen Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk maçında yarın Gürcistan ile karşı karşıya gelecek.

Ay-yıldızlı takım, Polonya'nın Krakow kentinde düzenlenen ve 14 ülkenin mücadele edeceği şampiyonada D Grubu'nda Gürcistan ve İtalya ile karşılaşacak.

Teknik direktör Osman Çakmak yönetimindeki Ampute Milli Futbol Takımı'nın, Gürcistan ile yarın oynayacağı müsabaka TSİ 14.00'te başlayacak.

Ay-yıldızlı ekip, gruptaki ikinci maçını ise 15 Eylül Çarşamba günü TSİ 17.00'de İtalya ile yapacak.

2017 Avrupa Şampiyonası'nda kupayı kaldıran Ampute Milli Futbol Takımı, 2018 Dünya Şampiyonası'nda da ikinci olma başarısı göstermişti.

Takım kadrosu

Ampute Milli Futbol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Bülent Çetin, Alican Kuruyamaç, Şeyhmus Erdinç, Feyyaz Gözüaçık, Kemal Güleş, Ömer Güleryüz (Etimesgut Belediyespor), Selim Karadağ (Malatya Büyükşehir Belediyespor), Fatih Şentürk, Rahmi Özcan (Şahinbey Belediyesi Gençlikspor), İsmail Korkmaz, Serkan Dereli (Pendik Engelliler), Okan Şahiner (TSK Rehabilitasyon Merkezi Engelliler), Rüstem Kurhan (İzmir Büyükşehir Belediyespor).

AA / Ercan Çakar - Spor Haberleri
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Haber: Ampute Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk maçına çıkıyor - Haberler Spor
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