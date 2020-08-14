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Amerikan Futbolu oyuncusu Kemah Siverand, kampta alem yapmak isteyince takımdan kovuldu

Kampta alem yapmak isterken yakalanan Amerikan Futbolu Ligi oyuncusu Kemah Siverand'ın, "Takımın güvenliğini tehlikeye attığı" gerekçesiyle kulübü Seattle Seahawks tarafından sözleşmesi feshedildi.

Amerikan Futbolu oyuncusu Kemah Siverand, kampta alem yapmak isteyince takımdan kovuldu
14.08.2020 19:27 | Son Güncelleme: 14.08.2020 19:31

Amerikan Futbolu Ligi NFL takımlarından Seattle Seahawks takımının 23 yaşındaki oyuncusu Kemah Siverand, kampta alem yapmak isteyince işinden oldu. Takımının kamp yaptığı otele, ilginç bir planla, gizlice kadın arkadaşlarını sokarak alem yapmaya çalışan Siverand, tüm takım arkadaşlarının hayatını tehlikeye attı.

Kemah Siverand'ın planını, güvenlik kameraları bozdu. NFL Network'ten Tom Pelissero'nun Twitter'dan yapığı paylaşıma göre genç futbolcu, otel odasına almak istediği bir kadına Seahawks forması giydirdi ve kask taktırdı. Tıpkı takımdan bir sporcuymuş gibi görünen kadının güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerinde hareketleri dikkat çekti. Kadının sporcu olmadığının anlaşılması sonucu Kemah Siverand'ın takımla ilişiği kesildi.

2,2 MİLYON DOLARLIK KONTRATI FESHEDİLDİ

Kemah Siverand'a "Takımın güvenliğini tehlikeye attığı" gerekçesiyle sözleşmesinin feshedildiği bildirildi. Genç futbolcunun 2,2 milyon dolarlık sözleşmesi bulunuyordu.

Koronavirüs nedeniyle takımların kamp yaptıkları otele dışarıdan bir kişinin girmesi yasaklanmıştı.

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