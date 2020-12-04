Amerika'dan gelen çift, Kaz Dağları eteklerinde köy yaşamı sürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Amerika'dan gelen çift, Kaz Dağları eteklerinde köy yaşamı sürüyor

04.12.2020 09:26 | Son Güncelleme: 04.12.2020 09:31
Amerika'dan gelen çift, Kaz Dağları eteklerinde köy yaşamı sürüyor

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinin Kaz Dağları eteklerindeki Muratlar köyünde 3 çocuğuyla birlikte yaşayan Meksikalı Hector Cadena (32) ve Amerikalı Christina Haglund (30) çifti, kiraladıkları tarlayı kendileri ekip kendileri biçiyor.

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinin Kaz Dağları eteklerindeki Muratlar köyünde 3 çocuğuyla birlikte yaşayan Meksikalı Hector Cadena (32) ve Amerikalı Christina Haglund (30) çifti, kiraladıkları tarlayı kendileri ekip kendileri biçiyor. Her ihtiyaçlarını doğadan karşılayan aile, mutluluğun sırrının da doğada olduğunu söylüyor.

Bayramiç ilçesine 25 kilometre uzaklıkta Muratlar köyünde 2 yıl önce ev kiralayan 14 yıllık evli Héctor Cadena ve eşi Christina Haglund, çocukları Lucia Cadena Haglund (10), Eva Cadena Haglund (5) ve Sebastián Cadena Haglund (12) ile birlikte mutlu bir yaşam sürüyor. Evlerinin yakınında kiraladıkları 40 dönüm tarlaya buğday, yulaf ve çeşitli sebzeleri eken aile, sadece doğada buldukları ve ürettikleriyle yaşamlarını sürdürüyor. Türkiye'ye bir dost tavsiyesi ile geldiklerini belirten Amerikalı Christina Haglund, "Aynı zamanda da eşimin medeniyetlere ve medeniyetin başlangıcı olarak gördüğü bu topraklara olan özel ilgisinden kaynaklandı. Sessiz ve sakin bir yer arıyorduk. Buraya geldiğimizde tam istediğimiz gibi bir köy bulduk. Köyün toprakları bolluk ve bereket dolu. Bu köye yerleşmemizin bir diğer sebebi ise Kaz Dağları'nın muhteşem coğrafyasından kaynaklanıyor. Buradaki köylülerden çok şey öğrendik" dedi.Ülkesinde belgesel çekerek geçimini sağlayan Héctor Cadena da Türkiye'de ise köy yaşamının gerektirdiği işleri yaparak ihtiyaçlarını karşıladıklarını belirtti. Héctor Cadena, Türkiye'ye geldikleri için de mutlu olduklarını söyledi.


Amerika'dan gelen çift, Kaz Dağları eteklerinde köy yaşamı sürüyor
Amerika'dan gelen çift, Kaz Dağları eteklerinde köy yaşamı sürüyor
Amerika'dan gelen çift, Kaz Dağları eteklerinde köy yaşamı sürüyor
Amerika'dan gelen çift, Kaz Dağları eteklerinde köy yaşamı sürüyor
Amerika'dan gelen çift, Kaz Dağları eteklerinde köy yaşamı sürüyor
Amerika'dan gelen çift, Kaz Dağları eteklerinde köy yaşamı sürüyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih DALDAL

İlgili Haberler

(Drone) Ganos Dağı eteklerinde sonbaharın son günü büyülüyor
(Drone) Ganos Dağı eteklerinde sonbaharın son günü büyülüyor
Soğanlı Dağında karla mücadele çalışmaları sürüyor
Soğanlı Dağında karla mücadele çalışmaları sürüyor
Tunceli'de karla kaplı 41 köy yolu açıldı, 15'inde çalışma sürüyor
Tunceli'de karla kaplı 41 köy yolu açıldı, 15'inde çalışma sürüyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Meral Akşener Fahrettin Koca Ekrem İmamoğlu Muhsin Fahrizade
Magazin İrem Derici Serdar Ortaç Zeynep Mansur Emel Müftüoğlu
Spor Erol Bulut Ozan Tufan Şenol Güneş Mbaye Diagne Abdullah Avcı
Tüm Haberler Ocak İzmir Bursa Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Amerika'dan gelen çift, Kaz Dağları eteklerinde köy yaşamı sürüyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.12.2020 09:40:36. #1.14#
title