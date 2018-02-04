Amed Sportif, Tuzlaspor ile Golsüz Berabere Kaldı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetler, Tuzlaspor ile sahasında 0-0 berabere kaldı.

Geçen hafta deplasmanda oynanması gereken Sivas Belediyespor maçına çıkmadığı için 3-0 hükmen yenik ilan edilerek, 3 puanı silinen Amed Sportif Faaliyetler, Tuzlaspor maçına pankartla çıktı. Amed Sportif Faaliyetler ile Tuzlaspor, "Kalbimizle Duamızla Mehmetçiğin Yanındayız" pankartı ile çıktı. Amedspor'lu taraftarlar, deplasman yasaklarını protesto etmek için maçın başında 3 dakika susarak eylem yaptı.

Yer: Seyrantepe Spor Tesisleri

Hakemler: Semih Kurt (xx), Turgut Evran (xx), Nurettin Dinçer Demir (xx)

Amed Sportif Faaliyetler: Erdi Yokuşlu (xx), Okan Dernek (xx), Cumhur Yılmaztürk (xx) (Dk.73 Ercan Çapar x), Muhammed Burak Taşdemir (xx), Mehmet Sıddık İstemi (xx), Oğuz Çetinkaya (xx), Ömer Karancı (xx), Fatih Kılıçkaya (xx), Mansur Çalar (xx) (Dk. 85 Berat Han ?), Rıdvan Okuş (xx), Timur Kosovalı (xx)

Tuzlaspor: İsmail Çipe (xx), Bülent Uzun (xx), Gökcan Kaya (xx), Sadık Baş (xx) (Dk. 58 Berat Ali Genç x), Hüseyin Atalay (xx) (Dk.90 Faruk Yaldıran ?), Hacı Mustafa Karabulut (xx) (Dk. 70 Emre Keleşoğlu x), Ayhan Tuna Üzümcü (xx), Can Demir Aktav (xx), Lider Koç (xx), Mehmet Çakır (xx), Murat Yılmaz (xx)

Sarı kartlar: Dk.36 Fatih Kılıçkaya, Dk. 62 Mansur Çalar, Dk. 80 Oğuz Çetinkaya (Amed Sportif Faaliyetler), Dk. 62 Mehmet Çakır, Dk. 87 Bülent Uzun (Tuzlaspor) - DİYARBAKIR