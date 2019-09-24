Amed sportif faaliyetler - ağrı 1970 spor: 4-1

24.09.2019 21:20

STAT: Diyarbakır

HAKEMLER: Yücel Büyük, Zafer Gayretli, Kerem Kalkan,

AMED SPORTİF FAALİYETLER: Abdulaziz - Yiğitcan, Bünyamin, Muhammet Burak, Mehmet Erkut (Dk. 73 Onur), Abdullah, Oğuz, Tolga, Bulut (Dk. 80 Ramazan), Hüseyin (Dk. 71 Muhlis), Muhammet Yılmaz

AĞRI 1970 SPOR: Gökhan - Bayram, Cemal, Önder, Tolga (Dk. 69 Kubilay), Berk, Hamdi, Erolcan, Özgen (Dk. 64 Murat), Semih Mustafa, Seyit,

GOLLER: Dk. 42 - Dk. 66 Muhammet Yılmaz, Dk. 74 Muhammed Burak, Dk. 81 Muhlis (Amed Sportif Faaliyetler) - Dk. 82 Cemal (Ağrı 1970 Spor)

SARI KARTLAR: Bünyamin, Muhammet Yılmaz (Amed Sportif Faaliyetler) - Semih Mustafa, (Ağrı 1970 Spor)

Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü tur eşleşmesinde TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler Kulübü, sahasında TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden Ağrı 1970 Spor'u konuk etti. Mücadele, ev sahibi ekibin 4-1'lik galibiyetiyle noktalandı.

42'nci dakikada Abdullah Çetin sağ taraftan rakip ceza alanına doğru uzun bir top yaptı. Ceza alanında kalabalık Ağrı savunması arasında topa yükselen Mehmet Erkut, topu kafayla arkaya doğru gönderdi. Arka direkte müsait pozisyonda topla buluşan Muhammet Yılmaz, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.

66'ncı dakikada Abdullah sağ çaprazdan koşu yapan Mehmet Erkut'un plase vuruşuyla topu filelere gönderdi: 2-0.

74'üncü dakikada Muhlis'in pasında hareketlenen Muhammet Burak, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 3-0.

81'inci dakikada Ramazan'ın sol çaprazdan sağa doğru ortaladığı topun gelişine Muhlis sert vurdu. Meşin yuvarlak kaleci Gökhan'ın müdahalesine rağmen filelerle buluştu: 4-0.

83'üncü dakikada Önder'in ceza alanına gönderdiği uzun topla buluşan Cemal güzel bir vuruşla fileleri havalandırdı: 4-1.

Karşılaşma Amed Sportif Faaliyetler'in 4-1'lik üstülüğüyle tamamlandı.

Kaynak: DHA