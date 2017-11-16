Amed Sportif Faaliyet, Afjet Afyonspor'u Düşünüyor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden ve son haftalarda hem evinde hem de deplasman maçlarında elde ettiği başarısız sonuçlarla gündeme gelen Amed Sportif Faaliyetler, Afjet Afyonspor maçına çıkış gözüyle bakıyor.



Başarısız sonuçlar nedeniyle teknik direktörlük görevinde değişime giden ve Ahmet Akcan'ı takımın başına getiren yeşil kırmızılı beyazlı ekip, 1'i Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere toplam 5 resmi maçta galip gelemeyerek, önemli puan kayıpları yaşadı. Ligde son 4 haftada 1 beraberlik ve 3 yenilgi alarak sadece 1 puan alabilen Amed Sportif Faaliyetler, Pazar günü Afjet Afyonspor ile sahasında yapacağı karşılaşmaya final gözüyle bakıyor.



Cezalı oldukları için Bucaspor maçında forma giyemeyen Mehmet Sıddık İstemi ve Okan Dernek, Afjet Afyonspor karşılaşmasında takımdaki yerlerini alacak. Kart cezalarını tamamlayan Sıddık ve Okan'ın bu maçta forma giymeleri takımda moral etkisi oluştururken, teknik direktör Ahmet Akçan da idmanların dışındaki zamanlarda futbolcularla özel görüşmeler yaparak moral ve motivasyonlarını artırmaya çalışıyor. - DİYARBAKIR