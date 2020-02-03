Amazon.com.tr'den "Pazartesi Sürprizi" kampanyası

03.02.2020 11:42 | Son Güncelleme: 03.02.2020 11:42

Amazon.com.tr, bebek ürünlerinde geçerli olacak yeni kampanyasını duyurdu.

Şirket açıklamasına göre, bebek ürünlerini kapsayacak indirimler, haftanın belirli bir gününde tüketicilerin beğenisine sunulacak. Şirketin, bu kapsamda "Pazartesi Sürprizi" adıyla hayata geçen ilk kampanyası ise bugün başladı.

Amazon.com.tr'de tüketiciler, bebek kıyafetlerinden bebek bezlerine, beslenme gereçlerinden oyuncak ve bebek seyahat ürünleri de dahil birçok ürün seçkisine kampanyaya özel fiyatlarla sahip olabilecek.

İndirimlere Amazon.com.tr ve mobil alışveriş uygulaması üzerinden ulaşılabilecek.

Kaynak: AA