Amatörde haftanın hakemleri belli oldu

KAYSERİ (İHA) - Kayseri Süper Amatör Küme A ve B Grupları 13. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu.

Kayseri Süper Amatör Küme'de Cumartesi ve Pazar günü oynanacak olan 9 karşılaşma ile heyecan devam edecek. A Grubunda haftanın en önemli maçında Kayseri Şekerspor ile Amarat Gençlikspor maçını Necati Selçuk Şahin yönetecek. Kayseri İl Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre Süper Amatör Küme'nin 13. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler şu şekilde:

Sanayi Esnafspor-Kocasinan Ülküspor: Ahmet Ulu

Erciyes Esen Makina -Buğdaylıspor: Yusuf Uğurlu

Kayseri Şekerspor-Amarat Gençlikspor: Necati Selçuk Şahin

Tomarza Belediyespor-Kayseri Gençlerbriliği: Cemal Emre Gömeç

Kayserigücü FK-Kocasinan Şimşekspor: Ahmet Pakırcı

Erciyes Reşadiye Gençlikspor -Esentepespor: Hüseyin Otyakmaz

Özvatan Gençlikspor-Talas Anayurtspor: Cem Eray Eşmekaya

Gültepespor- OSB Atletikspor: Volkan Oğuz

Hacılar Erciyesspor- Başakpınar Belediyespor: Mehmet Altıparmak - KAYSERİ

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