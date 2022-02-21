Amatör takımın şampiyonluk kutlaması Süper Lig'i aratmadı

GEBZE, KOCAELİ (İHA) - 1. Küme ekibi Beylikbağıspor, ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğu garantileyerek adını Amatör Süper Lig'e yazdırdı. Taraftarların şampiyonluk kutlaması ise renkli görüntüler oluşturdu.

1. Küme A Grubu'nda lig bitimine 3 hafta kala şampiyon olan Beylikbağıspor, şampiyonluğunu Beylikbağı Karadenizpor maçında kutladı. Sarı Cami'de başlayan kortejle, Gebze protokolü ile birlikte meşalelerle stadyuma yürüyen Beylikbağı Tayfa Grubu, hınca hınç doldurduğu tribünlerde koreografi hazırladı. 2-1 kazanılan maç esnasında tezahüratlarla şampiyonluğu kutlayan Beylikbağıspor taraftarının şovu renkli görüntüler oluşturdu.

Beylikbağıspor'u şampiyonluk maçında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, siyasi partilerin ilçe başkanları ve yöneticileri, Gebzespor Başkanı Resul Tat, kulüp başkanları, antrenörler, sivil toplum kuruluşlarının seçkin temsilcileri yalnız bırakmadı. Beylikbağıspor Kulüp Başkanı Fatih Yalsız, kendilerine destek veren tüm Gebze protokolüne, Beylikbağı Tayfa Grubu ve Beylikbağı halkına teşekkür etti. - KOCAELİ