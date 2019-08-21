Amatör Liglerde gruplar belli oldu
Balıkesir Süper Amatör Ligi ve 1. Amatör Küme'de grup kuraları çekildi.
Balıkesir Süper Amatör Ligi ve 1. Amatör Küme'de grup kuraları çekildi.
Balıkesir Süper Amatör Ligi A ve B Grupları ile 1. Amatör Küme Merkez A ve B, Körfez ve Marmara Grupları'nın grup kuraları ile fikstürleri çekildi.
Altın Otel'de gerçekleşen toplantıda konuşan Balıkesir ASKF Başkanı Metin Mengüç yeni sezonun tüm takımlara hayırlı olmasını diledi. 2019-2020 sezonunun Süper Amatör Lig'de 11 ve 10 takımlı olmak üzere 2 takımda oynanacağını belirten Mengüç, 2020-2021 sezonunda ise Süper Amatör Lig'in 12'şerli 2 grupta oynanacağını duyurdu. Yapılan konuşmaların ardından kura çekimine geçildi. Çekilen kura sonucunda 1.Amatör Küme ile Süper Amatör Lig'de gruplar şu şekilde oluştu:
1. Amatör Küme Marmara Grubu: Bandırma 100.Yılspor, Bostancıspor, Hasanbeyspor, Manyas Belediyespor, Paşaçiftlikspor, Sanayispor, Sarıköyspor, Tayfunspor, Tuzakçıspor, 600 Evlerspor
1.Amatör Küme Körfez Grubu: Adaspor, Akçay Sarıkızspor, Barbaros Sefaspor, Bostancı 2017, Hamdibey Kayaspor, Körfez Eğitim Gelişimspor, Küçükşapçıspor, Yeni Esnafspor, 2008 Yeni Mahallespor, Yeni Kızılkeçilispor
1. Amatör Küme Merkez A Grubu: Yakupköyspor, Karamanköyspor, Karesibeyi Vicdaniyespor, Mahmudiyespor, Şabanlarspor, İvrindi Belediyespor, Halalcaspor, Babaköyspor, Tatlıpınarspor
1. Amatör Küme Merkez B Grubu: Yenicespor, Ayşebacı Fatihspor, Çakallarspor, Kepsut Belediyespor, Pamukçu Belediyespor, Nergizspor, Hotaşlar Birlikspor, Etiborspor, Ceylanspor
Süper Amatör Lig A (Körfez) Grubu: Altınovaspor, Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, Burhaniye Belediyespor, Dursunbey Belediyespor, Gömeç Belediyespor, Havran Fatih Belediyespor, Küçükköyspor, Sakaryaspor, Savaştepe Belediyespor, Uğur Grup Çayırhisarspor, 1966 Edremitspor
Süper Amatör Lig B (Marmara) Grubu: Balya Belediyespor, Erdekspor, Etispor, Gaziosmanpaşaspor, Gönen Karşıyakaspor, Marmara Adalar Belediyespor, Reşadiyespor, Susurlukspor, Sındırgı Belediyespor, Yeni Sanayispor - BALIKESİR