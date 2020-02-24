Amatör kümedeki maçta başından darbe alan Yeni Sanayisporlu Anıl Çelik ameliyat edildi

24.02.2020 11:40 | Son Güncelleme: 24.02.2020 11:40

Balıkesir Süper Amatör Lig B Grubu'nda Etispor kalecisiyle çarpışarak hastaneye kaldırılan Yeni Sanayisporlu Anıl Çelik ameliyat edildi.

Ali Hikmet Paşa Tesisleri'nde dün yapılan maçın ikinci yarısında Etispor kalecisi Fevzi Çakıcı ile bir pozisyonda çarpışan Anıl Çelik yerde kaldı.

Sağlık ekiplerince Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine kaldırılan Çelik'in kafatasında oluşan kırık nedeniyle ameliyata alındığı belirtildi.

Anıl Çelik'in ağabeyi Ahmet Çelik, "Şu an durumu iyi, gece ameliyat oldu. Kafatasında kırık vardı. Başarılı bir ameliyatla sorun giderildi. Şu anda yoğun bakımdan çıkartıldı. Bilinci açık, konuşabiliyor. Beyin Cerrahi Servisinde yatıyor." dedi.

Kaynak: AA