Amatör defineci, dünyanın en büyük altın hazinelerinden birini buldu

Amatör defineciler, dünyanın çeşitli yerlerinde define bulmak için arayışlarına devam ediyor. Birleşik Krallık'ta faaliyet gösteren amatör defineci ise şu ana kadar tespit edilen en büyük hazinelerden birine ulaştı. Altınlara el konulup konulmadığı ise henüz bilinmiyor.

ŞİMDİYE KADAR KEŞFEDİLEN EN BÜYÜĞÜ

Independent Türkçe'de yer alan habere göre metal detektörü kullanan bir kişi, şimdiye dek keşfedilmiş en büyük Anglosakson sikke hazinesini gün yüzüne çıkardı. Toplamda 131 altın sikke ve 4 altın nesneden oluşan hazine, definecinin yardımlarıyla 6 yıl içinde tamamlandı.

YÜZDE 95 ALTIN

2016 ve 2020 arasında detektörüyle hazinenin büyük kısmını ortaya çıkaran amatör defineci, isminin açıklanmasını istemedi ve parçaları British Museum'a teslim etti. Sikkelerin yüzde 85 ila 95 oranında altın içerdiği ifade edildi.

MS. 600 civarında, henüz bilinmeyen sebeplerle gömüldüğü anlaşılan hazine, İngiltere'deki West Norfolk bölgesinde çıkarıldı. Ancak buluntuların tam yeri güvenlik gerekçeleriyle açıklanmadı.

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