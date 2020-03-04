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Altyapı takımı ölen beden eğitimini unutmadı

Sarayspor, Gazi Mustafa Kemal İlköğretim Okulu merhum Beden eğitimi öğretmeni Burhan Özkan'ın ölümünün 5.yıl dönümünde sahaya, ' Bu kalp seni unuturmu' ve fotoğrafının yer aldığı tşihirtlerle sahaya çıktı.

04.03.2020 18:07 | Son Güncelleme: 04.03.2020 18:07
Altyapı takımı ölen beden eğitimini unutmadı

Sarayspor, Gazi Mustafa Kemal İlköğretim Okulu merhum Beden eğitimi öğretmeni 'ın ölümünün 5.yıl dönümünde sahaya, ' Bu kalp seni unuturmu' ve fotoğrafının yer aldığı tşihirtlerle sahaya çıktı.


Zonguldak'ın altyapı takımlarından Sarayspor, sosyal sorumluluk projeleriyle damgasını vurmaya devam ediyor. Sarayspor U-15 takımı Çaycuma Gençlerbirliği maçı öncesinde Gazi Mustafa Kemal İlköğretim Okulu merhum Beden eğitimi öğretmeni Burhan Özkan'ın ölümünün 5.yıl dönümünde sahaya, ' Bu kalp seni unuturmu' ve fotoğrafının yer aldığı tşihirtlerle sahaya çıktı. Sarayspor'un bu anlamlı hareketi tribünlerden büyük alkış aldı. Sarayspor sahadan 1-1 eşitlikle ayrıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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