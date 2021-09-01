Altınovalı kadınlar afetzedeler için tek yürek oldu
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Altınovalı kadınlar afetzedeler için tek yürek oldu

Altınovalı kadınlar afetzedeler için tek yürek oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

S.S. Yalova Altınova Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ile S.S. Çavuşköy Orman Perileri Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, yangın ve sel bölgesindeki mağdurlara maddi yardımda bulundu.

S.S. Yalova Altınova Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ile S.S. Çavuşköy Orman Perileri Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, yangın ve sel bölgesindeki mağdurlara maddi yardımda bulundu.

Hersek sahilinde Altınova Belediyesi tarafından kurulan Yöresel ve Doğal Ürünler Satış Çarşısında el emeği ve göz nuru ürünlerin satışını yapan S.S. Altınova Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ile S.S. Çavuşköy Orman Perileri Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi üyeleri, elde ettikleri bir günlük geliri, Cumhurbaşkanlığı'nın AFAD bünyesinde başlattığı yardım kampanyasına bağışladılar. Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit ve eşi Nagehan Özyiğit ile Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral ve eşi Yasemin Oral da iki kooperatifin tezgahlarını ziyaret ederek alışveriş yaptılar. Ülkemizde yaşanan orman yangınları ve sel felaketlerinin yaralarının devlet ve millet olarak kısa sürede sarıldığını ifade eden Nagehan Özyiğit, "Kadın kooperatiflerimizin Cumhurbaşkanlığının AFAD bünyesinde başlattığı yardım kampanyasına destek çalışması oldukça önemli. Altınovalı kadınlarımızı kutluyorum" diye konuştu.

Yasemin Oral da, ilçedeki üretici kadınlara her zaman destek verdiklerini dile getirerek, "Hep birlikte el ele verirsek bu zor günlerden, güzel günlere çıkacağımıza inanıyoruz. İnşallah bu yardım etkinliğimiz de kadınlarımızın desteğiyle hayırlara vesile olur. Hep birlikte el ele vererek zor günleri aşacağız" dedi.

Acı günlerin dayanışma ve el birliğiyle atlatılacağını dile getiren kooperatif yöneticileri de, "Orman yangınlarında ve sel felaketlerinde mağdur olan vatandaşlarımıza bizler de destek olmak istedik. El emeği ve göz nuru ürünlerinin bir günlük satış gelirlerini bağışladık. Üretici kadınlar olarak afet bölgelerindeki vatandaşlarımızın yanındayız. Çorbada bizim de tuzumuz olsun istedik" ifadelerini kullandılar. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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