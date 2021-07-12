Altınordu yeni sezon açılışını gerçekleştirdi
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Altınordu yeni sezon açılışını gerçekleştirdi

Anadolu Ajansı / Ali Rıza Çelebi - Haberler | Spor

TFF 1. Lig ekiplerinde Altınordu, 2021-2022 sezonu açılışını İzmir'de gerçekleştirdi.

TFF 1. Lig ekiplerinde Altınordu, 2021-2022 sezonu açılışını İzmir'de gerçekleştirdi.

Selçuk ilçesindeki İsmet Orhun Bilge Tesisleri'nde açılış töreni düzenlendi.

Altınordu Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocuklara ve gençlere inanan bir kurum olduklarını ifade ederek, "Bir Türkiye projesi bu. Çocuklarımıza inanarak, güvenerek, imkan sağlayarak, A takımda yabancı oynatmayarak varlığını sürdüren, hatta üst liglere tırmanabilen, felsefesi olan, bu topraklara değer katmak için çaba gösteren bir topluluğuz." dedi.

Geçen yıl çok iyi bir başarı elde edip, play-off finalinde Süper Lig'in kapısından döndüklerini belirten Özkan, şunları kaydetti:

"Altınordu'nun öncelikli hedefi, bu toprakların çocuklarından üst düzey profesyonel futbolcular yetiştirip, onları Avrupa'nın büyük liglerine transfer etmektir. Bu sene de böyle devam edeceğiz. Şampiyon olma hedefiyle değil, daha çok genç oyuncumuzu Türk futboluna kazandırma hedefiyle yola çıkıyoruz. Şu anda Altınordu bu bayrağı taşıyor. Bizim arkamızdan diğer kulüplerin de gelmesini istiyoruz. Çünkü biz yalnız yürüyemiyoruz. Çünkü bu topraklarda 35 milyon genç var. Gençlerimizle övünüyoruz ama Süper Lig'de gençlerimize yeterince süre vermiyoruz. Yabancı sayısına gelince, 8 yabancıya bile karşı duruyoruz. Herkesin bu toprakların çocuklarına inanmaya, güvenmeye, fırsat vermeleri ve yatırım yapmaları konusunda önemle arz ediyorum."

2020-2021 sezonu kamp kadrosunda 31 futbolcu yer alırken, yaş ortalamasının 21,8 olduğu öğrenildi.

Kamp kadrosuna İstanbulspor'dan yeni transfer edilen Ali Dere katılırken, Altar Han Hidayetoğlu ve Anıl Doyuran'ın tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Açılışın ardından A takım ilk antrenmanına çıkarak yeni sezon hazırlıklarına başladı.

Altınordu yeni sezon açılışını gerçekleştirdi
Altınordu yeni sezon açılışını gerçekleştirdi
Altınordu yeni sezon açılışını gerçekleştirdi
Altınordu yeni sezon açılışını gerçekleştirdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Çelebi

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