Altınordu Teknik Direktörü Eroğlu: İyi başlamak istiyoruz
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Altınordu Teknik Direktörü Eroğlu: İyi başlamak istiyoruz

23.01.2021 12:18 | Son Güncelleme: 23.01.2021 12:22
Altınordu Teknik Direktörü Eroğlu: İyi başlamak istiyoruz

TFF 1'inci Lig'de pazartesi günü ikinci yarının ilk maçında Menemenspor'u konuk edecek Altınordu'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu, "Kazanıp, ikinci yarıya iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz" dedi.

TFF 1'inci Lig'de pazartesi günü ikinci yarının ilk maçında Menemenspor'u konuk edecek Altınordu'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu, "Kazanıp, ikinci yarıya iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz" dedi. 2020-21 sezonuna Menemenspor galibiyetiyle start verdiklerini hatırlatan Eroğlu, "Yine galip gelip iyi bir seri yakalamayı hedefliyoruz. Devreye girerken yaşadığımız puan kayıplarının telafisine bu maçla birlikte başlayacağız" diye konuştu.

Genç bir ekibe sahip olduklarını vurgulayan deneyimli teknik adam, "Felsefe olarak akademimizden yetişen gençlerimize yer veriyoruz. Tüm gençlerimiz, ligin ikinci yarısında süre alarak kendilerini daha da geliştirecek. Böylelikle her maç ilk 11'de dört gencimiz görev alırken, gençlerimizin her maç oynama süresi yüzde 34'ün üzerinde olacak. Bu iki hedef, bizim öncelikli amacımız. Yarışmacı kimliğimizi korurken, yetiştirici karakterimiz her zaman ön planda olacak" dedi.

Muhammed, Hüseyin Altuğ, Oğuzhan, Birhan, Alper ve Ertuğrul'a teşekkür edip yolları ayırdıklarını ifade eden Eroğlu, "Transfer ettiğimiz Recep Aydın, karakter olarak yapımıza çok uygun bir isim. Ahmet İlhan Özek gibi hem gençlerimize örnek olacak, hem de takımımıza katkı sağlayacak. Diğer yandan ilk yarıda istediğimiz gibi faydalanamadığımız Ahmet Dereli ile Emre Nefiz'i de transfer olarak görüyorum" yorumu yaptı.

 


Altınordu Teknik Direktörü Eroğlu: İyi başlamak istiyoruz
Altınordu Teknik Direktörü Eroğlu: İyi başlamak istiyoruz
Altınordu Teknik Direktörü Eroğlu: İyi başlamak istiyoruz

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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