Altınordu tat vermedi
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Altınordu tat vermedi

Altınordu tat vermedi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu, yeni sezon öncesi oynadığı ilk hazırlık maçında 2'nci Lig takımı Somaspor'a 2-1 yenilerek kötü sinyal verdi.

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu, yeni sezon öncesi oynadığı ilk hazırlık maçında 2'nci Lig takımı Somaspor'a 2-1 yenilerek kötü sinyal verdi.

Geçen sezon Play-Off finali oynayan kadrosundan 9 oyuncusuyla yollarını ayırıp, sadece 2 takviye yapan kırmızı-lacivertlilerde ağırlıklı olarak altyapıdan yetişen genç futbolcular görev aldı. Selçuk İsmet Orhunbilge Tesisleri'nde oynanan maçın ilk yarısını konuk ekip Melih Şencan ve Mücahit Aslan'ın golleriyle 2-0 önde tamamlarken, Altınordu ikinci yarıda Kenan Fakılı'nın golüyle farkı 1'e indirse de beraberliği yakalayamadı. Altınordu Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, sahayı daha iyi görebilmek için merdivenle çıkılan kamera çekim alanından müsabakayı takip etti. Başkan Vekili Barış Orhunbilge de maçı izledi.

 


- İzmir
Altınordu tat vermedi
Altınordu tat vermedi
Altınordu tat vermedi
Altınordu tat vermedi
Altınordu tat vermedi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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