Altınordu savunması sınıfta kaldı

23.02.2020 12:45 | Son Güncelleme: 23.02.2020 12:45

TFF 1'İinci Lig'de deplasmanda Adana Demirspor'a 4-2 yenilen Altınordu, sergilediği savunma performansıyla sınıfı geçemedi. Dış sahada bu sezon 1 kez bile maç kazanamayan İzmir ekibi, 2 mağlubiyet, 1 beraberlik aldığı son 3 maçta kalesinde 9 gol görerek tehlikeli bölgeden uzaklaşamadı. Devre arasında Play-Off hedefi belirleyerek ikinci yarıda çıkışa geçmeyi planlayan Altınordu, ikinci devrede 6 maçta sadece 1 galibiyet alarak kendini kümede kalma yarışında buldu.

Ligde 24 puanla 14'üncü sırada kalan kırmızı-lacivertliler taraftarına hayal kırıklığı yaşattı. Adana Demirspor mağlubiyeti sonrası Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, "Yediğimiz goller bize yakışmadı ve maç bir anda 3-0. İlk yarı kötü oyunumuz vardı, ikinci yarıdaki iyi oyunumuz da galibiyete yetmedi" dedi.

Altınordu'da ilk kez ilk 11'de görev alan forvet Hüsamettin, penaltıdan atılan ilk golün hazırlayıcısı olurken, ikinci gole imza atarak kırmızı-lacivertli formayla ilk gol sevincini yaşadı.

Kaynak: DHA