Altınordu sahaya iniyor TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu, 2020-21 sezonu hazırlıklarına yarın yapacağı ilk antrenmanla başlayacak.

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu, 2020-21 sezonu hazırlıklarına yarın yapacağı ilk antrenmanla başlayacak.

Kırmızı-lacivertliler, Selçuk'taki İsmet Orhanbilge Tesisleri'nde saat 17.00'de topbaşı yapacak. Sezonun ilk çalışmasına Başkan Seyit Mehmet Özkan da katılacak. İzmir ekibiyle 3 yıllık sözleşme yenileyecek teknik direktör Hüseyin Eroğlu, takımın başındaki 9'uncu sezonuna merhaba diyecek. Yeni sezon öncesi sadece kendi tesislerinde kamp yapacak Altınordu, sadece hazırlık maçları için çevre illere günü birlik seyahatler gerçekleştirecek.Koronavirüs pandemisi nedeniyle taraftarların alınmayacağı ilk idmana kırmızı-lacivertli takım genç ağırlıklı kadrosuyla başlayacak. Takımdan ayrılan Berkay, Kemal, Yasin, Ali Yaşar gibi isimlerin yanı sıra 2'nci Lig'de mücadele eden hazırlayıcı takım Niğde Anadolu FK'ya kiralanmasına karar verilen ikinci kaleci Ali Emre kamp kadrosunda yer almayacak. Altyapıdan stoper Alperen Selvi, forvet Enis Destan ve kaleciler Emirhan Emir ile Atahan Arslan A takıma alınırken, Niğde Anadolu FK'dan sadece Yusuf Can Esendemir Altınordu'ya döndü. U19 Milli Takımı'nda görev alan Yusuf Can ile Ravil yaklaşık 1 ay takımdan ayrı kalacak.

Kaynak: DHA