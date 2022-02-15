Altınordu'nun 4 gencine milli davet

ALTINORDU, ORDU (İHA) - Altınordu'nun 4 genç futbolcusu, Türkiye U17 Milli Takımı'nın deplasmanda İtalya ile oynayacağı özel maçların aday kadrosuna davet edildi.

Türkiye U17 Milli Takımı, 22-24 Şubat tarihlerinde deplasmanda İtalya ile özel maçlar oynayacak. Aday kadroya davet edilen futbolcular da Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden açıklandı. Kadroda Altınordu A Takımı'nda forma giyen kaleciler Mert Furkan Bayram ve Arif Şimşir ile Öz Kaynak Sistemi'nden (ÖKS) yetişen U19/18 takımlarında ter döken stoper Hasan Berat Kayalı ve orta saha oyuncusu Furkan Yöntem de yer aldı. Milli futbolcular, 19 Şubat Cumartesi günü saat 19.00'da Antalya'da kampa girecek.

Milli davetler üzerine bir açıklama yayımlayan Altınordu, oyuncularına başarılar diledi. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı - Spor