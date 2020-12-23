Altınordu'da Ufuk Budak ve Yiğithan Güveli 4 hafta yok
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Altınordu'da Ufuk Budak ve Yiğithan Güveli 4 hafta yok

23.12.2020 21:42 | Son Güncelleme: 23.12.2020 21:46
Altınordu'da Ufuk Budak ve Yiğithan Güveli 4 hafta yok

Altınordu, Giresunspor maçında sakatlanan Ufuk Budak ve maç öncesindeki antrenmanda sakatlanan Yiğithan Güveli'nin 4 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

Altınordu, Giresunspor maçında sakatlanan Ufuk Budak ve maç öncesindeki antrenmanda sakatlanan Yiğithan Güveli'nin 4 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

Altınordu, TFF 1. Lig'in 15. haftasında karşılaştığı Giresunspor maçı öncesinde antremanda sakatlanan stoper Yiğithan Güveli'nin sol ön uyluk üst tendonunda 2. derece yırtık tespit edildiğini açıkladı. Kırmızı-lacivertliler, Giresunspor maçının 70. dakikasında oyundan sakatlanarak çıkan sol bek Ufuk Budak'ın da çekilen MR sonucunda sol arka adelesinde 2. derece yırtık ve kas lifleri arasında ödem ve kanama tespit edildiğini duyurdu. İzmir temsilcisi yaptığı açıklamada iki oyuncunun da sahalardan 4 hafta uzak kalacağını belirterek, tedavilerine başlandığını bildirdi. - İZMİR

Altınordu'da Ufuk Budak ve Yiğithan Güveli 4 hafta yok

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.12.2020 21:47:46. #1.15#
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