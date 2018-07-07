Altınordu, Yıldız Futbolcu Kerim Avcı'yı Satış Listesine Koydu

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu'da Kerim Avcı'nın satış listesine konulduğu bildirildi.

Altınordu Kulübünden yapılan açıklamada, Kerim Avcı'nın 700 bin liralık sözleşme bedelinde artış istediği ve 100 bin liralık zammı kabul etmediği belirtildi. Futbolcunun satış listesine konulduğu kaydedildi.

30 MAÇTA 16 GOL ATTI

2016-2017 sezonu başında Sivasspor'dan transfer edilen 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Kerim Avcı, İzmir ekibinde 30 maçta 16 gole imza atmıştı.