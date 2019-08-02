Altınordu'da Deniz feshetti

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'da, teknik heyetin raporuyla yeni sezon öncesi kadroda düşünülmediği açıklanan David Deniz Kılınç'ın sözleşmesi, karşılıklı anlaşma yoluyla feshedildi.

Gurbetçi ön liberonun 2'nci Lig takımlarından Sancaktepe Belediyespor'la anlaştığı öğrenildi. Geçen sezon Bandırmaspor'dan transfer edilen Deniz, kırmızı-lacivertli formayla ligde 14 maçta görev alırken, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 1 kez forma giydi.

Kırmızı-lacivertlierde yuvadan uçan isimlerden stoper Hasan ve sağ kanat Murat yeni sezon öncesi Erzurumspor'la anlaşırken, sağ kanat Sefa, Gençlerbirliği ile forvet Serdar ise Manisa FK ile el sıkıştı. Orta saha oyuncusu Alican, Medipol Başakşehir'e transfer olurken kiralık olarak forma giyen sol bek Ali Yaşar, Konyaspor'a döndü. Takımdan gönderilmesine karar verilen santrfor Enes Kubat ise kendisine takım arıyor.

Kaynak: DHA