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Altının ons fiyatı ilk kez 2000 doları aştı

Altının ons fiyatı tarihinde ilk kez 2000 doları aştı ve 2033 doları gördü.Altın son yükselişle yatırımcısına dolar bazında 8 ayda yüzde 33 kazandırdı

05.08.2020 07:50 | Son Güncelleme: 05.08.2020 08:11

Küresel ekonomiye yönelik endişeler ve zayıflayan dolar altına talebi her geçen gün artırıyor. Dün akşam uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı tarihinde ilk kez 2000 dolarlık kritik seviyeyi aştı. 2033 dolara kadar yükseldi.

2020'DE YÜZDE 33 KAZANDIRDI

Bu sabah itibarıyla ise altının onsu 2015 dolardan işlem görüyor. Son yükselişle beraber altın dolar bazında 2020 genelinde yatırımcısına yüzde 33 kazandırmış oldu.

TİKTOK GERİLİMİ FİYATI YÜKSELTİYOR

Altının son yükselişinde son günlerde ABD ile Çin arasında, TikTok üzerinde yoğunlaşan gerginlik etkili oldu. ABD Başkanı Donald Trump TikTok'un ABD'li bir şirkete satışı için 15 Eylül'e kadar süre verdi. ABD'nin bu tavrı dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki sorunların uzun bir süre daha çözülme ihtimalini zayıflatıyor.

Altının ons fiyatı ilk kez 2000 doları aştı
Haber Yorumları (1)
ES26: Altını fiyatını bildim bileli. Ne bitmez critik seviye. Bir geçemedik.
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