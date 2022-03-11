Altının kilogramı 948 bin liraya geriledi

Altın piyasasında, en düşük 948 bin lira, en yüksek 960 bin 550 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalarak 948 bin liradan tamamladı.

İŞLEM MİKTARI 479 KİLOGRAM OLDU

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP), altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 454 milyon 62 bin 965,29 lira, işlem miktarı ise 479,59 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 454 milyon 62 bin 965,29 lira düzeyinde gerçekleşti.

EN FAZLA İŞLEM GERÇEKLEŞTİREN KURUMLAR

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Yapı Kredi Bankası, VakıfBank, Atanur Kuyumculuk, Golden Global Yatırım Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: