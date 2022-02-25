Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 863 bin 650 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 863 bin 650 lira, en yüksek 900 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 5 azalarak 863 bin 650 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 763 milyon 328 bin 707,95 lira, işlem miktarı ise 2.009,44 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 1 milyar 764 milyon 280 bin 670,20 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Ahlatcı Metal Rafineri, Uğuras Kıymetli Madenler, Garanti BBVA şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: