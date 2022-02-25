Altının kilogramı 863 bin 650 liraya geriledi - Haberler
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Altının kilogramı 863 bin 650 liraya geriledi

AA, Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi
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Altının kilogramı 863 bin 650 liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 863 bin 650 liraya geriledi.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 863 bin 650 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 863 bin 650 lira, en yüksek 900 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 5 azalarak 863 bin 650 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 763 milyon 328 bin 707,95 lira, işlem miktarı ise 2.009,44 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 1 milyar 764 milyon 280 bin 670,20 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Ahlatcı Metal Rafineri, Uğuras Kıymetli Madenler, Garanti BBVA şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış909.000,001.967,40
En Düşük863.650,001.897,50
En Yüksek900.000,001.963,70
Kapanış863.650,001.928,15
Ağırlıklı Ortalama878.762,541.928,18
Toplam İşlem Hacmi (TL)1.763.328.707,95

Toplam İşlem Miktarı (Kg)2.009,44

Toplam İşlem Adedi57

AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi

Borsa İstanbul, Altın, KMTP, Ekonomi, Haberler

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